كشف بحث حديث في المملكة المتحدة، هو الأكبر من نوعه، أن مجرد ارتجاج واحد خطير يمكنه تدمير الذاكرة وقوة الدماغ في وقت لاحق من العمر.وفي البحث الذي أجري على أكثر من 15 ألف بريطاني، تبيّن أن 3 ارتجاجات متوسطة أو أكثر يمكن أن تترك تأثيراً طويل المدى على مدى الانتباه والذاكرة والقدرة على إتمام مهمات معقدة، وأن الخطر كان تراكمياً، بمعنى أنه كلما زادت ارتجاجات المخ كانت وظيفة الدماغ أسوأ حالاً مع التقدم في السن، لكن ارتجاجاً واحداً متوسطاً إلى شديد كان مرتبطاً بتدهور الانتباه.