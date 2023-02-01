كشفت دراسة أجريت في جمهورية إيرلندا على مدى ست سنوات، أن النساء والمرضى الذين يتناولون عدداً كبيراً من الأدوية كانوا أكثر عرضة للإصابة بآثار جانبية دوائية ضارة.قام العلماء في هذه الدراسة بالتركيز على الآثار الدوائية الضارة التي تصيب المرضى، حيث تمت مراقبة 592 مريضاً من النساء والرجال أعمارهم 70 عاماً وأكثر، على مدار ست سنوات.وقد خلصت الدراسة إلى أن النساء والمرضى الذين يتناولون عدداً أكبر من الأدوية أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية الدوائية الضارة. وكانت الآثار الجانبية معتدلة التأثير على نحو 11% من الذين تمت متابعتهم بينما تم نقل ثمانية مرضى إلى المستشفى نتيجة تأثرهم الشديد.والملاحظ أن النساء كنَّ أكثر عرضة بنسبة 50 % على الأقل للإصابة بالتفاعلات الدوائية الضارة مقارنة بالرجال، نتيجة للاختلاف في التركيب البيولوجي بين الجنسين وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.