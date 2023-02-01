كشفت خبيرة التسوق واختيار الهدايا ليزا بيكر، أن شراء الهدايا أصبح عملية مرهقة، إذ يجدون صعوبة في اختيار المناسب، في الوقت الذي يريدون فيه تقديم هدية قيمة لصديق أو قريب، وشددت على إمكانية ضمان عدم تحول لحظة تقديم الهدية إلى موقف محرج، من خلال تجنب الأخطاء الشائعة، وبينها بحسب موقع «نيوز فروم ويلز» الإخباري، محاولتهم اختيار هدية مثالية لشخص عزيز عليهم، مشيرة إلى إمكانية تجنب ذلك باختيار هدية «جميلة» فقط، وفيما يلي 5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.الحرص على القيمة المالية الباهظةالبحث عن المثالية والمظهرالتسوق والتحضير المتأخرتجاهل ما يعجب المهدى إليهالحرص على هدايا فريدة وغير مسبوقة