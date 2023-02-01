توفيت الممثلة الأمريكية آني ويرشينغ، بطلة مسلسل «24»، عن 45 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وعبر زوج الراحلة الممثل «ستيفان فول»، عن حزنه لفقدانها بمنشور قال فيه: «هناك جرح كبير في عائلتنا اليوم، على الرغم من أنها تركت جميع الأدوات لملئه. لقد وجدت الفرح في أبسط اللحظات، فلم تكن بحاجة للموسيقى حتى ترقص. علمتنا ألا ننتظر المغامرة للعثور على السعادة. وداعا يا صديقتي، أحبك يا عائلتي الصغيرة». وعن مرضها، قال موقع «بيج سيكس» المهتم بأخبار المشاهير، إن آني ويرشينغ، أصيبت بالسرطان 2020، أي قبل 3 سنوات، دون الكشف عن نوعه أو المرحلة التي شُخص بها.