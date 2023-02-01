لقي خمسة أفراد من أسرة مصرية واحدة مصرعهم «متفحمين»، أمس (الثلاثاء)، إثر حريق نشب داخل سيارة كانوا يستقلونها بنطاق محافظة الجيزة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض حاجز أمني حول موقع الحادث ونقل جثث الضحايا إلى المستشفى، بينما أصيب أحد أفراد الأسرة في الحريق وتم نقله إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت صباح أمس بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بالكيلو 7 بطريق «الواحات – الفرافرة» بنطاق المحافظة، وبالانتقال تبين تفحم السيارة ومصرع علي حسين (موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد - 50 عاماً)، وزوجته عفاف صابر (46 عاماً)، وأولادهما؛ عمر (16 عاماً)، وفاطمة (13 عاماً)، وتسنيم (عام وشهران)، وتم نقل مصاب آخر (18 عاماً) لمستشفى أم المصريين، وتبين من التحريات أن الأسرة كانت في زيارة إلى الأهل بالجيزة، وكانوا متوجهين إلى محافظة الوادي الجديد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وخيم الحزن على أسر الضحايا، فيما أثار الحادث مشاعر حزن واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبرع البعض بصدقات مالية عن أرواح الضحايا، بينما عرض فريق آخر تقديم المساعدة للشاب المصاب في الحادث.

وفي سياق متصل، لقي 3 من طلاب كلية الطب مصرعهم، فيما أصيب سائق وطالب آخر في حادث تصادم سيارة جامبو وسيارة ملاكي بمدخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة)، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث المتوفين إلى المستشفى.