قضت محكمة مصرية، أمس (الثلاثاء)، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت دعوى قضائية مقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات التي تعود لما قبل عام ونصف تعمد الفنان محمد رمضان، سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، عبر استخدام وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، عندما نشر الأول فيديو له عبر حسابه في «إنستجرام» ظهر فيه وهو يرمي الأموال في حمام السباحة، يوم حكم التعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الأمر الذي دفع عمرو أديب لمهاجمته خلال برنامجه بالقول «تصرفات رمضان تستفز الشعب المصري».

ولم يسكت رمضان وقتها على هذا الهجوم، إذ رد بنشر مقطع فيديو مجتزأ من مسلسل «الأسطورة» الذي لعب بطولته، لكن مع إجراء بعض التعديلات، إذ ركّب عليه صوت عمرو أديب، وهو يقول «يا محمد.. إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون»، ليرد عليه بطريقة شخصية «الأسطورة»: «بس يا بابا».

وفور انتشار ذلك المقطع قدم أديب 4 بلاغات ضد رمضان، من خلال وكيله ومحاميه المستشار طارق جميل سعيد، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

وكان رمضان قد كسب إحدى القضايا المتبادلة بينه وبين أديب، إذ في أغسطس 2021 قضت محكمة الشيخ زايد في القضية التي رفعها الأول على الثاني، التي اتهمه فيها بسبه وقذفه على الهواء خلال برنامجه «الحكاية» بتغريم عمرو 10 آلاف جنيه.