أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اعتماد خدمة الطلبات المقدمة لتصاريح الدخول المتعلقة بالمقيمين الماكثين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر التي تم تفعيلها اعتبارا من يوم الجمعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إذ اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قنواتها الذكية في تقديم الخدمة، كاشفة أنها لا تنطبق على المقيمين من حاملي الإقامات الذهبية.

وبحسب الوكالة، قالت الهيئة إنه تم إطلاق الخدمة الجديدة بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح لهؤلاء المقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها، بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وذكرت أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة، مؤكدة أن تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.