قال المركز الألماني لجراحة العظام إن كسر العنق له أسباب عدة؛ أبرزها الحوادث المرورية وحوادث العمل والحوادث الرياضية، مثل حوادث ركوب الدراجات وركوب الخيل. وأوضح المركز الألماني، أن الأعراض الدالة على كسر العنق قد تزيد من الضرر الواقع على الفقرات العنقية مثل هشاشة العظام والفصال العظمي «التهاب المفاصل التنكسي»، مشيراً إلى أن كسر العنق يمكن أن يؤدي إلى إصابة الهياكل المحيطة، مثل النخاع الشوكي أو الأقراص الفقرية أو الأوعية الدموية والأربطة. وشدد المركز الألماني لجراحة العظام على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على كسر العنق، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وهي:آلام الرقبةقيود الحركةالشعور بألم شديد عند تدوير الرأسالصداع وصعوبات البلعالخدر في الذراعين واليدين