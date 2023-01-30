أعلنت منصة «نتفليكس» جزءاً ثانياً من الوثائقي الخاص بصديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

ونشرت «نتفليكس» عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» موعد العرض في 2 آذار 2023 لإكمال قصة حياة جورجينا، والتغيرات التي حصلت فيها بعد بداية علاقتها برونالدو.

وسيركز الجزء الثاني على تفاصيل علاقة جورجينا بلاعب كرة القدم كريستيانو وعلى مراحل حمل جورجينا بتوأمين، والولادة التي كانت عبارة عن مأساة بعد وفاة أحد التوأمين، ونجاة الآخر، وربما يتطرق الفيلم إلى حياة كريستيانو في السعودية بعد توقيعه لنادي النصر في يناير الماضي.