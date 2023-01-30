تتعدد فوائد الفول السوداني، حيث يحوي وفرة من البروتين والدهون الصحية قليلة الكربوهيدرات، علاوة على ذلك، فهو غني بالطاقة (567 سعرة حرارية لكل 100 غرام)، فضلاً عن أنه يحتوي الكثير من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات.وربما قرأ بعضنا ما نشر أخيراً من دراسات، أظهرت أنه قد يكون مفيداً في إنقاص الوزن، ومرتبطاً بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الجديد من المعلومات هو ما أظهرته دراسة أخيرة نشرها موقع «ببا ميل» من فوائد صحية للفول السوداني، بحسب «إرم نيوز».مصدر قوي للبروتينيحسن صحة القلبيقلل خطر الإصابة بحصوات المرارةمفيد لمرضى السكرييحتوي على الدهون غير المشبعة