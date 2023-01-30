اتهم الفنان المصري تامر حسني، الفنانة الأمريكية مايلي سايرس، بسرقة فكرة وبعض مقاطع أغنيته «هدلعني»، التي قدمها من قبل، في أغنيتها الأخيرة Flowers. وشارك تامر، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة من كليب أغنية مايلي سايرس الجديدة، وكتب معلقاً عليها: «عشان تعرفوا إن العرب جامدين وسابقين، هدلعني اتهبشت يا جدعان، بس مايلي سايرس حبيبتنا برضة مش مشكلة». وكشف العديد من وسائل الإعلام أن فكرة أغنية مايلي سايرس هي نفس الفكرة التي قدمها تامر حسني في أغنيته «هدلعني»، وهي حب النفس والاهتمام بها، فضلاً عن تشابه بعض مقاطع الأغنيتين.