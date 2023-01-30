تتواصل فعاليات وأنشطة ملتقى طويق للنحت 2023 – أحد برامج «مشروع الرياض آرت» في نسخته الرابعة المُقامة حالياً وتستمر حتى 10 فبراير 2023، تحت شعار: «مدى الانسجام»، بمشاركة 30 فناناً من 20 دولة، لنحت أعمال فنية عامة من الأحجار المستخرجة من أرض المملكة.ويضم الملتقى 65 نشاطاً ضمن «برنامج الشراكة المجتمعية» للملتقى في نسخته لهذا العام، تشمل عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية في كل من «درة الرياض» و«حي جاكس» في الدرعية، يقدِّمها نخبة من الفنانين والرواد وقادة فنون النحت؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية وتثقيفهم حول فنون النحت.ويتضمَّن برنامج هذا العام ورش عمل تعرض موضوعات مختلفة تناسب فئات المبتدئين وأصحاب المستويات المتوسطة، من أبرزها؛ ورش عمل: «فن الأبواب العريقة»، و«أساسيات نحت ملامح الوجه»، و«الفن والحفاظ على الثقافة»، و«النحت من العصر القديم إلى العصر المفاهيمي»، و«الأبعاد الثلاثية في الفن»، و«الكنوز الحجرية في المملكة»، و«تناغم الهندسة المعمارية والبيئة العمرانية»، و«النحت في الفن المعاصر».