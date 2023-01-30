حصلت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، على أمر تقييدي مؤقت ضد رجل تسلل إلى منزلها في أكثر من مناسبة وادعى أنها زوجته، وأرسل لها خاتماً من الألماس. وقالت كارداشيان، في مستندات المحكمة، إن الرجل الذي يُدعى جوميني فيكتور زيجلر بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي.وأضافت النجمة، البالغة من العمر 42 عاماً، أن الأمن تدخل لإيقاف الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، عندما ذهب إلى منزلها في عدة مناسبات، وأنه نشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت ووصفها بزوجته، وذكرت أيضاً، أن زيجلر أرسل مجموعة من الأغراض إلى منزلها، مثل الخاتم ومفاتيح غرفة فندق، مشيرة إلى أنه لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.