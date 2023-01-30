طور باحثون أمريكيون جهاز استشعار حيوياً منخفض التكلفة، يمكنه إجراء تشخيص سريري للحمض النووي؛ ما يتيح الكشف عن وجود مجموعة كبيرة من الأمراض، أو قابلية إصابة الجسم بالأمراض بما في ذلك السرطان.ويكشف الفحص السريري للحمض النووي، علامات تُعرف باسم المؤشرات الحيوية، ما يسمح للمتخصصين بإجراء التشخيصات المبكرة الحاسمة للأمراض وتقديم العلاجات الشخصية.وتوضح نتائج الدراسات، التي قدمها باحثون من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع جهات بحثية أخرى في أوروبا، أن الجهاز يحدد المؤشرات الحيوية عن طريق قياس كيفية حدوث الارتباط بين خيوط الحمض النووي والجهاز.ومثل أجهزة الاستشعار الحيوية الأخرى للحمض النووي، يستفيد الجهاز من وجود أي خيط حر من الحمض النووي (غير مقترن باللولب المزدوج)، لكي يتم تحضيره لإجراء عملية ترابط كيميائي.