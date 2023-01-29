قوانين غريبة تسنها بعض البلدان على مواطنيها والمقيمين على أراضيها والزائرين، تتنوع أهدافها بين الحد من الجريمة والبيئة والحريات، يجدها الكثيرون غريبة وغير منطقية، فيما يلي مجموعة من أغرب القوانين من جميع أنحاء العالم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.* سحب السيفون بعد الساعة 10 مساءً في سويسراتعتبره الحكومة من التلوث الضوضائي، ولا يُسمح للمقيمين بسحب سيفون المرحاض بين الساعة 10 مساءً و7 صباحاً لأنه قد يزعج جيرانهم.* يُمنع بناء الأطفال للقلاع الرملية على شواطئ إسبانياصوت مجلس مدينة بينيدورم على حظر القلاع الرملية في شاطئ ليفانتي، وإذا تم القبض عليك وأنت تبنيها، فقد تواجه غرامة تصل إلى أكثر من 150 دولاراً أمريكياً.* حظر ارتداء ملابس السباحة في برشلونةفي برشلونة، من غير القانوني ارتداء ملابس عارية أو ارتداء البكيني إلا عند شواطئ المدينة. المشي في شوارع المدينة أثناء ارتداء ملابس السباحة يمكن أن يؤدي إلى غرامة تبلغ 300 دولار.* الألعاب النارية في النرويجفي النرويج، من غير القانوني إطلاق الألعاب النارية، باستثناء ليلة رأس السنة الجديدة من الساعة 6 مساءً إلى 3 صباحاً في 1 يناير من كل عام.* تمشية الكلاب 3 مرات يومياً في إيطاليايتم تغريم أصحاب الكلاب في تورينو بإيطاليا ما يصل إلى أكثر من 500 دولار إذا لم يمشوا كلابهم ثلاث مرات على الأقل يومياً بموجب قانون من مجلس المدينة.* منع جزِّ العشب يوم الأحد في النرويجفي النرويج، يوم الأحد هو يوم للراحة وبموجب القانون، لا يُسمح لك بالقيام بأي نشاط يُحدث الكثير من الضوضاء، وهذا يشمل جز العشب. إذا اتصل جيرانك بالشرطة احتجاجاً على جزك للعشب يوم الأحد، فقد يفرض رجال الشرطة غرامة عليك.* زيادة الوزن في اليابانفي محاولة وطنية لتقليص حجم المواطنين، باستثناء مصارعي السومو، يتم تغريم كل إنسان في اليابان إذا كان محيط الخصر لديه أكبر من اللازم بموجب قانون «ميتابو»، يتم قياس محيط الخصر للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 40 و 74 عاماً وفقاً للحدود التي تحددها الدولة. أولئك الذين يتجاوزون الحدود وهي 85 سنتيمترا للرجال و89 سنتيمترا للنساء، قد يواجهون غرامات مالية.* البصق في الأماكن العامة في سنغافورةفي سنغافورة، يعد البصق في الأماكن العامة أمراً غير قانوني. يمكن تغريم من يتم القبض عليهم وهم يبصقون 1000 دولار سنغافوري (757 دولاراً أمريكياً) عن المخالفة الأولى.