يعد سرطان المريء، سادس أكثر أسباب الوفيات الناجمة عن السرطان شيوعاً في جميع أنحاء العالم، بحسب مؤسسة «مايو كلينك»، ويصاب الرجال بهذا السرطان أكثر من النساء. ولا يُعرف السبب الدقيق لهذا المرض، لكن التدخين وشرب الكحول والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به. ويمكن أن تظهر بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بسرطان المريء، عند تناول الطعام، بحسب مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة:صعوبة في البلععسر البلع الفمويعسر الهضم المستمرحرقة المعدةألم في الحلق