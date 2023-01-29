كشفت منظمة الصحة العالمية، أن قرابة خمسة مليارات شخص حول العالم ما زالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة وبما يزيد من إصابات أمراض القلب والوفاة.وحذرت المنظمة في تقرير لها من أن حوالي 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنوياً على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضاً بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي. ونوهت إلى أن 43 دولة نفذت حتى الآن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء التي وفرت الحماية لحوالي 2.8 مليار شخص على مستوى العالم. وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في 2023 ما زال بعيد المنال في هذا الوقت.