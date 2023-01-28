لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقِد شخص آخر، حسبما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم (السبت)، بعد حدوث الفيضانات.

وقال هبكينز في مؤتمر صحفي عقب تفقده مناطق متضررة إن الفيضانات أوقعت «3 قتلى فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين». وأضاف أن «حجم الأضرار في بعض المناطق كبير». وأوضح أن أوكلاند شهدت هذه الأيام «أكثر الأمطار غزارة في تاريخها».

وعثرت الشرطة على جثتي رجلين في الضاحية الشمالية للمدينة، فيما قضى ثالث في سيول جرفت منزلاً قرب وسط المدينة، وفقد رابع في سيول جنوب أوكلاند.

وتسببت الأحوال الجوية بإغلاق مطار المدينة، وهو الأكبر في البلاد. ووصل مستوى المياه في بعض مبانيه إلى مستوى الكاحل. وأعيد فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، ومن غير المتوقع استئناف الرحلات الدولية قبل (الأحد).