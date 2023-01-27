غير رجل الأعمال إيلون ماسك، اسمه على منصة تويتر إلى «Mr. Tweet» مستر تويت، فى إشارة إلى المصطلح الذى أطلقه عليه المحامي الذي يمثل مجموعة من المساهمين في دعوى قضائية ضده عن طريق الخطأ، خلال لحظة عصبية في محاكمة الإثنين الماضى.

وأشارت صحيفة «ديباتي» الإسبانية إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، ايلون ماسك، ترك اتباعه على حسابه الرسمي الذي يضم 127.3 مليون متابعا يتفاجأون بتغير اسم ملفه الشخصى على منصة التواصل الاجتماعي، حيث إنه أطلق اسما جديدا «مستر تويت»، إذ رأى أنه الاسم الأنسب له، ولكن في نفس الوقت لم تسمح له المنصة بتغيير اسمه مرة أخرى وأصبح عالقا في هذا الاسم.

وقال ماسك عبر تغريدته إنه عالق باسمه الجديد لأن سياسة تويتر لا تسمح له بتغييره مرة أخرى، وكتب على «تويتر»: «غيرت اسمي إلى Mr. Tweet، والآن لن يسمح لي»تويتر«بتغييره مرة أخرى».

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن اشترى إيلون ماسك شبكة تويتر، لم يتوقف عن احتلال العناوين الرئيسية، منذ أن قام بعمليات التسريح التي حدثت في الشركة أو انهيار سوق الأسهم تيسلا أو شركة سبيس إكس SpaceX.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها ماسك، بتغيير اسم الملف الشخصي الخاص به على منصة تويتر، ففي شهر مارس من العام الماضي، غير إيلون ماسك اسم حسابه إلى «إيلونا ماسك»، بعد أن استحوذ تحديه لنزال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي نوفمبر 2021، قام ماسك، بتغيير اسمه على موقع «تويتر» إلى Lorde Edge، وأضاف سلسلة الجبال النرويجية Tröllheim كمحل لإقامته بملفه الشخصي، ولم يكشف مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس عن سبب قيامه بهذه الخطوة