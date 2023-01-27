بينما أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من عملية التسوق بالنسبة للكثيرين، مع توفّر خيارات كبيرة من البضائع المختلفة التي يمكن شراؤها من الإنترنت، إلا أنه لا يزال قاصراً عن أن يحل محل التسوق التقليدي بالكامل، حيث إن هناك العديد من البضائع التي يجب أن يعاينها الزبون بنفسه على الطبيعة قبل شرائها.وفيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب تجنب شرائها من الإنترنت لأنها تحتاج معاينة، بحسب «24ae» نقلاً عن موقع موني توك نيوز:الوسائدالمنتجات الطازجةثوب الزفافالمجوهراتالعطور والمكياجالأحذيةملحقات الأجهزة الإلكترونية