أعلنت شركة ليون إير الإندونيسية للطيران منخفض التكلفة أن إحدى طائراتها اصطدمت بأحد جسور صعود الركاب للطائرة فيما كانت تتجه من منطقة الوقوف إلى المدرج قبل الإقلاع في مطار بإقليم بابوا اليوم (الخميس).

وقال المتحدث باسم ليون إير دانانج بريهانتورو إن أحدا لم يصب في الحادثة التي وقعت في مطار موبا الدولي في مقاطعة ميروكي.

وأضاف المتحدث «استنادا إلى مراقبتنا، فقد لامس الجناح جسر الركاب في المطار».

وتابع أن الطائرة التي كانت متجهة إلى جايابورا، عاصمة الإقليم، وعلى متنها 129 شخصا، عادت إلى ساحة الانتظار وتم إعطاء الركاب خيار الانتقال إلى طائرة أخرى أو استرداد قيمة التذكرة.