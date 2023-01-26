أمرت السلطات في كوريا الشمالية بفرض إغلاق كامل لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغ يانغ، بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده، حسب ما ذكر موقع «إن.كيه نيوز»، الكوري الجنوبي.

وأوضح الموقع الذي يرصد أخبار كوريا الشمالية أن الإخطار لم يشر إلى فايروس كورونا، لكنه طالب سكان المدينة بالبقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وقال الموقع، الثلاثاء، إن سكان بيونغ يانغ يخزنون السلع على ما يبدو، تحسباً لإجراءات أكثر صرامة. لكن ليس واضحاً ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية فرضت بالفعل إغلاقات جديدة.

وكانت كوريا الشمالية اعترفت بأول تفشٍّ لفايروس كورونا العام الماضي، لكنها أعلنت في أغسطس انتصارها على الجائحة.

ولم تؤكد بيونغ يانغ عدد المصابين بالفايروس، لشح المستلزمات الخاصة بإجراء فحوصات على مستوى البلاد في ما يبدو.

لكنها أفصحت عن عدد من يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، الذي ارتفع إلى 4.77 مليون شخص من بين سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليوناً.