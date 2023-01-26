تساهم مجموعة متنوعة من العوامل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد أهم هذه العوامل، ويحذر الأطباء من تجاهله وإهماله.وحسبما أوردت صحيفة تايم، في ما يلي أفضل 5 طرق للسيطرة على ارتفاع نسبة الكوليسترول وفقاً لتجارب أشخاص مصابين.تقليل السكر وتناول مزيد من الأليافاختيار الدهون بحكمةتخصيص وقت لممارسة الرياضةالإقلاع عن التدخينتناول الدواء حسب التوجيهات