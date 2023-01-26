صنع الملحن الأمريكي جون ويليامز التاريخ مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عندما حصل على ترشيح للجائزة عن موسيقى فيلم «ذا فابلمانز» للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج.وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أنه في سن التسعين، أصبح ويليامز الآن أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار التنافسية، وهو رقم قياسي كان قد احتفظ به في السابق 3 أشخاص تم ترشيحهم بعمر 89 عاماً، وهم: مصممة الأزياء آن روث، والسيناريست جيمس إيفوري، والمخرجة أجنيس فاردا.وإذا فاز ويليامز، فسيصبح بذلك الفائز الأكبر سناً في جميع فئات جائزة الأوسكار. ويحمل إيفوري، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو معدل عن فيلم «نادني باسمك» في العام 2018، حالياً الرقم القياسي بحصوله عليها عند سن 89؛ وسيبلغ ويليامز 91 عاماً بحلول 12 مارس القادم، وهو موعد حفل هذا العام.