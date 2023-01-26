كشف أحد المصادر عن السبب الذي يكمن وراء غياب المغنية والممثلة الشهيرة ليدي غاغا في الآونة الأخيرة عن الأضواء.وقال، إن غياب ليدي غاغا يعود لحرصها على التركيز على دورها في فيلم «جوكر» القادم، حيث أكدت الأنباء أن ليدي غاغا منغمسة تماماً في العمل على هذا الدور.في أغسطس 2022، تم اختيار غاغا للتمثيل أمام ماكين فينيكس في التكملة المرتقبة لفيلم «جوكر»، الذي بدأ في 2019، حيث أعلنت آنذاك مشاركتها في الإنتاج.ويُظهر المنشور مقطع فيديو باللونين الأسود والأحمر لظلّي غاغا وفينيكس معاً، جنباً إلى جنب مع إعلان تاريخ إصدار الجزء الثاني من الفيلم، وهو 4 أكتوبر 2024، أي بعد 5 سنوات بالضبط من إصدار النسخة الأولى من الفيلم. ومن المتوقع أن تتولى غاغا دور «هارلي كوين» المتآمرة مع جوكر، وهي طبيبة نفسية تصبح شريكة في الجريمة.