تواصل منصة تويتر العمل على تحديث تطبيقات الويب والجوال الخاصة بها، إذ عكست المنصة مسارها في قرارها غير المحبب للجميع لجعل الصفحة الرئيسية الذي تم إنشاؤها عن طريق الخوارزميات هو الخيار الافتراضي لجميع مستخدمي تويتر.

وذكرت صفحة دعم الشركة أن مستخدمي تويتر يمكن أن يتمكنوا من رؤية المنشورات من الحسابات التي يتابعونها بترتيب زمني مرة أخرى.

وسيبدأ التغيير على إصدار الويب من تويتر قريبًا قبل ان يصل إلى إصدارات التطبيق لنظامي iOS و Android.

وتأتي الخطوة بعد أسبوعين فقط من اتخاذ الشركة لقرار سيئ في نظر الكثيرين لإجبار المستخدمين على رؤية المحتوى بناءً على أشياء «قد تعجبك».