تحقق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بشكل سري، في جسم طائر مجهول يشبه الكرة المعدنية حلق فوق مدينة الموصل العراقية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، فإن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو مدته 4 ثوان تم التقاطه في 16 أبريل 2016 بواسطة طائرة استطلاع أمريكية في شمال العراق، فيما شارك الصور مخرج الأفلام الوثائقية الباحث المتخصص في الأجسام الطائرة المجهولة جيريمي كينيون لوكير كوربل، والصحافي جورج ناب، في الحلقة الأولى من البودكاست الجديد «مسلح»، الذي أذيع أمس الثلاثاء.

وقال كوربل «إنها صورة مصورة من قبل الجيش، وصورة صورتها وكالة المخابرات، وتسمى الجرم السماوي للموصل»، مشيراً إلى أن الجسم سمي على اسم المدينة العراقية التي تم رصده فيها.

وقال كوربل في الفيديو، إن الكرة ذات اللون المعدني تتحرك على ما يبدو بجانب طائرة التجسس التي التقطت صورة الجسم الطائر.

لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على طلب من صحيفة «نيويورك بوست» للتعليق على صحة الصورة التي نشرها موقع «مسلح».

وأثار تحليق جسم غامض حول المكان الذي يعمل فيه الجيش الأمريكي، حينها، مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة في وزارة الدفاع، مع قلق المسؤولين العسكريين من أنه قد يعرض الطيارين والقوات البرية للخطر.

وعلى الرغم من أن الصورة نفسها غير مصنفة، فإن اللقطات التي تم التقاط الصورة منها كانت جزءاً من إحاطة سرية أعدتها فرقة العمل المعنية بالظواهر الجوية المجهولة التابعة للبنتاغون (UAPTF)، وهي وحدة مكلفة بالتحقيق في حوادث الأجسام الطائرة المجهولة، وتم استبدالها الآن بمكتب آخر في وزارة الدفاع.