أثار ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري، بخاتم ألماسي في أغلب صورها، الظنون حول ارتباطها العاطفي، وشكوكاً حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أشهر من إعلان انفصالهما.وردت صبري، على سؤال حول تطورات العلاقة بينها وأبو هشيمة، قائلة: «لو فيه هعلنها زي ما أعلنت الزواج والطلاق»، مضيفة: «عمري ما أتزوج والموضوع يكون في السر».وعن سر خاتم الزواج الذي ظهر في يدها، في صور متداولة لها أخيراً، قالت، بحسب «إرم نيوز»: «خواتمي كثيرة الحمد لله، لكن ده مش خاتم زواج».وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها للمشاركة للمرة الأولى بحفل توزيع جوائز «Joy Awards»، مشيرة إلى أنها متحمسة جداً، لأن أبرز نجوم الوطن العربي كانوا مشاركين في الحفل.