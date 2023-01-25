نشر خبراء اللياقة البدنية في موقع «Fitness Volt»، وفق ما نقلته صحيفة «مترو» البريطانية، أهم النصائح لتحسين أداء العضلات ونموها، وأشاروا إلى أن أغلب هذه الخطوات لا تتطلب جهداً كبيراً، وقالوا إنه بعد 3 أسابيع داخل الصالة الرياضية، يشعر الكثير من الرياضيين المبتدئين بالإحباط واليأس من ممارسة التمارين الرياضية، بسبب عدم الشعور بالنتائج المرجوة على أجسامهم، ولكن قبل إلقاء اللوم على الرياضة نفسها لعدم ظهور النتائج، فلا بد من الانتباه إلى وجود أسباب وراء عدم ظهور التحسّن.النوم الكافي والصحيالطعام الملائمتمارين التمدد والإحماء الـStretchالتوازن وترك وقت للراحة والتوقفالتركيز على البروتين