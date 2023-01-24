أصبح طفل بريطاني، يبلغ من العمر 3 سنوات، أصغر شخص ينضم إلى عضوية جمعية منسا الدولية، وهي أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي نسبة الذكاء المرتفعة، بعد أن علم نفسه القراءة وهو في الثانية من عمره.وبدأ تيدي هوبز القراءة أثناء إغلاق فايروس كورونا. وبشكل مذهل، عندما كان عمره 26 شهراً فقط، كان قادراً على قراءة كتاب بطلاقة لوالديه بيث وويل. وبعد ذلك، تعلم كيفية العد حتى 100 في لغة الماندرين.وقالت والدته، البالغة من العمر 31 عاماً: «لقد كان دائماً مهتماً بالكتب، لذلك حرصنا على أن يكون لديه الكثير منها. ولكن، خلال فترة الإغلاق، بدأ يهتم بالقراءة اهتماماً حقيقياً، وبحلول سن 26 شهراً، علّم نفسه القراءة. ثم انتقل إلى الأرقام وكان يتعلم جدول الضرب. ثم علّم نفسه أن يعد إلى 100 بلغة الماندرين».