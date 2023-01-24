نفى نجم المقالب الشهير الفنان المصري رامز جلال، ما أشيع بأن برنامجه السنوي توقف، مشيراً إلى أنه مستمر ولكن طبيعة البرنامج تحتم عليه السرية، لذلك لن يعلن عن أي تفاصيل خاصة به.وكشف تحضيره لفيلم مصري سعودي، بمشاركة الفنان حسن عسيري، وقال أقوم حالياً بالتحضير لفيلم مصري سعودي بمشاركة الفنان الجميل حسن عسيري وسيكون عملاً كوميدياً قوياً، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.ورفض رامز جلال الإفصاح عن تفاصيل العمل، مشيراً إلى أنه دائماً يحب أن تكون أعماله مفاجأة للجمهور، ولا يحب التحدث عنها. وأشار إلى أنه يحضر الآن لبرنامج المقالب الذي يحرص على تقديمه كل عام، مشيراً إلى أنه يحضر مفاجأة كبيرة للجمهور في الموسم الجديد من البرنامج.