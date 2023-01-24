كشف طبيب أمراض الفم وي جيان، أكثر 5 عادات تشكل خطراً على صحة الأسنان واللثة، «قضم الأظافر والصرير واستخدام العيدان الخشبية»، وحذر من أن هذه العادات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية في اللثة وتكسر واعوجاج في الأسنان.ونصح بضرورة التوقف عن قضم الأظافر بالأسنان، فقد تتركها متكسرة ومعوجة، وكذلك حذر من استخدام العيدان الخشبية، التي يمكن أن تسبب الإصابة بانحسار اللثة. ولفت الطبيب جيان إلى أنه: «الصرير على الأسنان، يصيبها بالتشقق والكسور، كما يضعفها تماماً».قضم الأظافرالصريراستخدام العيدان بشكل فجالفرشاة الصلبةاستخدام الخيط أكثر من مرة