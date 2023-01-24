يقص الفنان نبيل شعيل، إلى جانب الفنانة السورية أصالة نصري، شريط حفلات مهرجان فبراير الكويت 2023 في الثالث من فبراير القادم، يسبقان الحفل الفني الكبير لفنان العرب محمد عبده منفرداً المقرر في الرابع من نفس الشهر، فيما يأتي ثالث الحفلات الغنائية بتاريخ 9 فبراير للفنانة أنغام، ويشاركها في إحيائه الفنان مطرف المطرف، في حين يصادف موعد الحفل الرابع بعده بيوم، ويحييه كل من الفنان ماجد المهندس والفنانة نانسي عجرم.وبدا لافتاً غياب النجمين الكبيرين راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله، بحسب المعلن في حساب الشركة المنظمة، رغم نجاح حفلاتهما في الكويت بشكل كبير، ومن المقرر أن يختتم الفنان عبدالله الرويشد والفنانة اللبنانية إليسا، آخر الحفلات في 17 فبراير.