نجح فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية، في إجراء عملية قيصرية لامرأة في عقدها الثالث تحمل 5 توائم، ولدت بنجاح في النصف الأخير من الشهر الـ6 بعد رعاية طبية امتدت لنحو 60 يوماً، حيث وضعت توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت ساعتين، دون حدوث مضاعفات بمشاركة أطباء النساء والولادة، وأطباء أطفال حديثي الولادة والتخدير.وكانت مدينة الملك فهد الطبية، استقبلتها في شهرها الخامس من الحمل، وقررت تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة؛ حيث عمد الفريق الطبي إلى متابعة حالة الأم والأجنة بانتظام منذ أكثر من شهرين؛ وتهدئة المضاعفات لتجنب الولادة المبكرة.وأكد تجمع الرياض الصحي الثاني، أنه عند الوصول لنهاية الشهر الـ6 قرر الفريق إجراء العملية، مؤكداً أن السيدة والأطفال يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد مضاعفات أثناء وبعد الولادة؛ كما أن أوزان الأطفال تراوحت من 1000 غرام إلى 1300 غرام. ولفت إلى أن الأطفال موجودون في قسم العناية المركزة حديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس؛ حيث كانوا بعد الولادة يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن، وتجري متابعهم من قبل الفريق الطبي.