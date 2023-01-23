أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت «Satya Nadella» عن أن شركته تخطط لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Chat GPT فى جميع منتجاتها، وإتاحتها كمنصات لشركات أخرى للبناء عليها.

وChatGPT هو برنامج دردشة أطلقته OpenAI فى نوفمبر 2022، وهو مبني على أساس عائلة GPT-3.5 من OpenAI من نماذج اللغات الكبيرة، ويتم ضبطه بتقنيات التعلم بالإشراف والتقوية، وتم إطلاق ChatGPT كنموذج أولي فى 30 نوفمبر 2022، وسرعان ما جذب الانتباه إلى ردودها وإجاباتها المفصلة فى العديد من مجالات المعرفة.

وحسب مواقع تقنية أوضح Nadella خلال مشاركته في الحدث السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، أن الشركة تتجه بسرعة إلى أدوات التسويق من «Open AI»، وهو مختبر الأبحاث وراء روبوتات الدردشة «Chatbot» و «ChatGBT»، ومولد الصور Dall-E2، الذي يحول مطالبات اللغة إلى صور جديدة.

وقالت الشركة، في وقت سابق، إنها تمنح المزيد من العملاء إمكانية الوصول إلى البرامج الموجودة وراء هذه الأدوات من خلال منصة الحوسبة Azure.

وأعلن Nadella أن «الهدف هو جعل (Azure) مكانا لأي شخص يفكر في الذكاء الاصطناعي، أي جميع الشركات والمستخدمين النهائيين، بما في ذلك إتاحة GPT لمستخدمي الأعمال».

وتجري مايكروسوفت محادثات متقدمة لزيادة استثماراتها في OpenAI، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت متفائلاً أيضًا بشأن الإمكانات الاقتصادية الأوسع لأدوات مثل ChatGPT، والتي يمكنها إنشاء نص سريع الصوت بناءً على استعلامات قصيرة أو مطالبات.

تجاوز ChatGPT أكثر من مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول من أطلاقة، ولا يزال الناس غير قادرين على التوقف عن الحديث عن هذا الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه ومشاركة تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من إنشاء أفكار فيديو لمنشئي المحتوى إلى مساعدة المطورين على اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية الخاصة بهم.