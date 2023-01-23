تحلم كل أنثى بالوصول إلى الجسم المثالي، وفي سبيل هذا تبحث دائما عن كل ما هو جديد للوصول إلى هذا الحلم. والوصول للجسم المثالي يحتاج إلى خطوتين:

الخطوة الأولى: معرفة مقاييس الجمال.

الخطوة الثانية: الوصول لمقاييس الجمال باستخدام أحدث التقنيات.

أولا: مقاييس الجمال: تماثل جسد المراة وعدم وجود خفسات.. قديما كان يتم علاج الخفسات عن طريق العمليات الجراحية بحقن الدهون، وهذا يتطلب تنويما كاملا ودفع مبلغ كبير، إلى أن تم توفير مادة الهايلورنيك اسيد (الهايكورب الألماني)، ويتم هذا الإجراء خلال 30 دقيقة ومبلغ مناسب لمعظم المرضى، مادة آمنة وحاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء، تعمل على تصليح العيوب الجسدية سواء كانت بعدم التماثل بالأرداف أو بالخفسات الجانبية أو الأرجل مما يعمل على حصول المرأة على جسم متماثل.

الخطوة الثانية: استخدام أحدث التقنيات للوصول إلى الجسم المثالي عن طريق:

1- تكبير ورفع الأرداف.

توجد بعض الفتيات نحيفات ولا يمتلكن دهونا ويردن زيادة حجم الأرداف أو لا يرغبن بالعمليات الجراحية أو التخدير الكامل أو لديهن مناسبة أو سفر ولا يردن فترة استشفاء طويلة، هذا الإجراء يسر لهن ذلك ولا يحتاج أكثر من 30 دقيقة وبعدها تحصل المريضة على نتائج ممتازة وقوام مثالي، وتستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد الإجراء مباشرة، ويدوم معها لمدة سنتين.

2- الخفسات الجانبية (العضلة النائمة)

أثناء المناسبات ترتدي الفتيات الفساتين، وكان يُلاحظ عدم تماثل الجانبين أو مظهر ليس أنثوي، هذا الإجراء جعلها تحصل على مظهر أنثوي بالمصطلع الشائع (الجسم البرازيلي أو اللاتيني).

أخيرا، مع التطور الطبي ليست هناك عوائق أخرى، ستحصلين دائما على جمالك الأنثوي وعلى قوام أنثوي مثالي رائع.

بانتظاركم.. للجمال أسرار مع الدكتورة أنوار

* عياده الشاكرين فرع قريش