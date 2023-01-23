بعد محاولته مهاجمة ملهى ليلي بعد مضي نصف ساعة من الهجوم الأول على مدينة مونتيري بارك في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا وفشله في تنفيذ خطته، أنهى مطلق النار حياته بالانتحار.

ووفقا لشرطة كاليفورنيا، فإن منفذ الهجوم اقتحم ملهى ليليا في مدينة الهمبرا في ولاية كاليفورنيا، بعد نصف ساعة من تنفيذه الهجوم في مدينة مونتري بارك، إلا أن اثنين من رواد الملهى جردوه من سلاحه، وتمكن من الهرب في شاحنة بيضاء، وعثرت طواقم الشرطة على مسدس مع مخزن للرصاص داخل الملهى.

وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على الشاحنة البيضاء، وجثة المشتبه به المدعو هو كانغ تران، البالغ 72 عاما منتحرا بداخلها، وبحوزته مسدس.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أمس (الأحد)، مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إثر عملية إطلاق النار، التي نفذها «تران» في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، خلال احتفالات رأس السنة الصينية.