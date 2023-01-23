تخطف الرياض بمواسمها الرائعة وأحداثها المُبهرة أنظار العالم، ماضية في طريقها لأن تكون أحد أهم العواصم المتدفقة بجودة الحياة والرفاهية والفنون والرياضة، فبعد أن جذبت الأنظار بنجوم مواجهة موسم الرياض بين فريقي النصر والهلال وباريس سان جيرمان، عادت لتبهر بحفل توزيع جوائز joy awards، الذي جاء مبهراً، وشهد حضوراً واسعاً لنجوم الفن بالوطن العربي، والعديد من نجوم هوليود وبوليود. ومنح الحفل العديد من الجوائز لعدد من الفنانين المميزين في مجال السينما والتليفزيون والموسيقى، وعدد من صانعي المحتوى، إضافة لعدة أفلام ومسلسلات وأغانٍ. وحصدت النجمة اللبنانية نادين نجيم جائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات لدورها في مسلسل «صالون زهرة 2»، وقدم لها الجائزة النجم السوري جمال سليمان. واقتنصت الفنانة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما عن فيلم «كيرة والجن»، وحصل الفنان المصري أحمد عز على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «كيرة والجن»، وفاز الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بجائزة صناع الترفيه الفخرية، وقدمها لهما المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.وحاز جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى، الفنان عبدالمجيد عبدالله، بعد منافسة مع كل من راشد الماجد، وعمرو دياب، وماجد المهندس. وحاز جائزة الإنجاز مدى الحياة النجم الأمريكي مايكل باي، وتسلم جائزة الإنجاز مدى الحياة الفنان البوليودي أميتاب باتشان. وفازت الفنانتان سعاد عبدالله وحياة الفهد بجائزتي تكريم، حيث قام المستشار تركي آل الشيخ بتسليمهما الجائزة، وقام بتقبيل رأسيهما تقديراً لمسيرتهما الفنية العريقة، متمنياً أن يرى الثنائي في عمل كوميدي يجمعهما معاً. وفاز الممثل إبراهيم الحجاج بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات الدرامية عن مسلسل «منهو ولدنا؟» وقدمتها الفنانة التونسية هند صبري. وفاز بجائزة أفضل وجه صاعد جديد عن فئة المسلسلات الفنانة السعودية هيلدا ياسين عن مسلسل بنات الثانوي، بعد منافسة مع كل من الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، ومديحة أحمد عن مسلسل بنات الثانوي، ونور النبوي عن مسلسل راجعين يا هوى.وفازت بجائزة شخصية العام الممثلة الكولومبية الأمريكية صوفيا فيرغارا.ومنح المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الماسية للشيخ وليد الإبراهيم صاحب مجموعة mbc.كما حصلت البلوجر عبير الصغير على جائزة أفضل مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلمتها لها الفنانة الكولومبية صوفيا فيرغارا.