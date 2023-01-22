رغم أن الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، ومن بين الأطعمة الأكثر شيوعاً في العالم، إلا أن هذا الغذاء قد يصبح مؤذياً بشكل كبير، في حال جرى تحضيره بطريقة غير صحية مثل القلي في الزيت.وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن موقع «إيت ذيس»، فإن تناول الدجاج المقلي لا يخلو من مخاطر صحية كبرى، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وبحسب خبراء الصحة، فإن الدجاج المقلي يحدث تأثيرات سيئة للغاية، من بينها:رفع مستوى الكوليسترول في الدمالإصابة بالسكريزيادة الوزن بشكل تدريجيزيادة احتمال الوفاةتعكير المزاج