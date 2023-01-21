أعادت السلطات الهندية، اليوم (السبت)، طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الروسية «آزور إير» كانت متجهة من موسكو إلى الهند ثم أوزبكستان، بسبب تهديد بوجود قنبلة.وقال مسؤول هندي إن «الرحلة AZV2463 أعيد توجيهها إلى أوزبكستان بعد أن تعرضت للتهديد بالتفجير». ولفت إلى وجود نحو 240 راكباً على متن الطائرة الروسية، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية للأنباء.يذكر أنه في الـ9 من يناير الماضي هبطت طائرة ركاب روسية تابعة للشركة الروسية ذاتها «آزور إير»، على متنها 244 راكباً من بينهم طاقم الطائرة، اضطرارياً في ولاية غوجارات الهندية؛ بسبب تقرير كاذب بوجود قنبلة على متنها.