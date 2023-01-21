أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تاريخ ليلة طلال المداح بمشاركة أهم النجوم العرب والتي ستقام يوم 1 فبراير في مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وقد قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدات سابقة له عن ليلة طلال المداح «أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.. وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصيا بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي».

«عكاظ» رصدت آراء محبي طلال المداح عن ليلته، وقالت غادة عسيري: أتوقع بأنها ستكون ليلة خرافية كل حاجة بها جميلة ومختلفة عن كل الليالي لأن طلال فنان استثنائي مستحيل يتكرر.

وأضافت ندى نادر، الحمدلله تحقق حلمي شكراً لرئيس الهيئة العامة للترفيه االمستشار تركي آل الشيخ الذي لا ينسى نجوم المملكة الحاضرين والغائبين، وأكيد ليلة جميلة وسهرة فوق الخيال كما تعودنا من موسم الرياض.

وأخيراً قال عبدالله محمد: دائما أردد أغاني طلال مداح بسيارتي وفي البيت، وكنت أتمنى أحضر حفلة فيها أغاني طلال وأخيراً تحقق حلمي وطموحي، شكراً لكل من قام على هذا العمل.