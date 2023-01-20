وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان «مايكروسوفت» أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر القادمة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركات «ميتا» و«أمازون» و«تويتر»، في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.
وكتب بيتشاي، «لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة. الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة».
وأضاف «تأثير هذه التغييرات في حياة موظفي «قوقل» يلقي بثقله علي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا».