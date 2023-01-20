أعلنت شركة «ألفابت» (Alphabet) المالكة لشركة «قوقل»، اليوم، التخلي عن نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، لتكون بذلك آخر شركة أمريكية عملاقة للتكنولوجيا تجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة سوندار بيتشاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين، «قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة»، مضيفاً أن التخفيضات تأتي استجابة «للواقع الاقتصادي» المتغير.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان «مايكروسوفت» أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر القادمة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها شركات «ميتا» و«أمازون» و«تويتر»، في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.

وكتب بيتشاي، «لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة. الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة».

وأضاف «تأثير هذه التغييرات في حياة موظفي «قوقل» يلقي بثقله علي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا».