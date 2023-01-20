تراجعت شحنات الكمبيوترات بمعدل 28.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ الإجمالي حول العام 65.3 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2022، مسجلة تراجعاً؛ وذلك وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن شركة «جارتنر» للأبحاث. ويعد هذا أعلى معدل للتراجع ربع السنوي في الشحنات منذ أن بدأت «جارتنر» في رصد شحنات أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينيات. وسجلت الشحنات السنوية نحو 286.2 مليون وحدة خلال عام 2022، وهو ما يمثل تراجعاً بمعدل 16.2% مقارنة بعام 2021.وقالت ميكاكو كيتاجاوا، مدير المحللين لدى «جارتنر»: «انعكس تأثير توقعات ركود الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة نسبة الفائدة بوضوح على مستويات الطلب على الكمبيوتر الشخصي». وبالإضافة إلى امتلاك معظم المستخدمين لأجهزة كمبيوتر حديثة نسبياً تم شراؤها خلال فترة الجائحة، فإن الافتقار للقدرة على تحمل المزيد من التكاليف تفوق على أية محفزات للشراء، مما أسهم في تراجع طلب المستهلك على الكمبيوتر الشخصي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.