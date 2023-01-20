قالت المجلة الفرنسية «Jolie»، إن قلنسوة البيريه تمثل نجمة الموضة النسائية هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة، على غرار بطلة مسلسل «إيميلي في باريس» الشهير بمنصة نتفليكس.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قلنسوة البيريه ذات أصول فرنسية، وتمتاز بشكلها المستدير المسطح والمقوس بعض الشيء في الوقت ذاته، وتشتمل معظم الموديلات على طرف مدبب صغير في المنتصف.وتتألق قلنسوة البيريه هذا الموسم باللون الأزرق الكوبالت الرائج بقوة، أو تكتسي بالألوان الكلاسيكية كالأسود والكريمي، مشيرة إلى أنها تضفي لمسة أناقة وفخامة على المظهر البسيط.