ينبه خبراء الصحة إلى أن الفرد قد يشيخ قبل الأوان، بسبب نمط الحياة الذي يتبعه، فتكون بعض أعضاء الجسم منهكة ومعرضة بشكل كبير للاضطرابات والأمراض المزمنة.وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن اختباراً موجوداً على الإنترنت، يمكن أن يساعد الفرد على قياس العمر الفعلي لعضلة القلب لديه.وبوسع الفرد أن يحصل على تقدير بشأن العمر الفعلي للقلب، بعد الإجابة على عدد من الأسئلة الضرورية بشأن حالته الصحية.ولإجراء هذا الاختبار الإلكتروني، يكفي ارتياد موقع «MyHealthCheckup»، وعندئذ، يمكن للفرد أن يحصل على معلومات مفيدة، بشكل مجاني.