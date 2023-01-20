يعتبر التفاح ثاني أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، التي توفر حماية ضد السرطان، والإجهاد التأكسدي الذي يضر بالحمض النووي، ووفقاً لتوصيات قسم التغذية في جامعة كاليفورنيا، يُنصح باتباع حمية التفاح والبيض، للوقاية من أمراض الربو والسكري، وتعزيز صحة العيون، لأن البيض غني بمادة الكولين المفيدة للعين، والتي تدفع الكولسترول عبر مجرى الدم. وبحسب موقع «ليفينغ سترونغ»، يساهم التفاح في عدة فوائد، أهمها:توفير الألياف مما يخفض السمنةيحتوي فيتامين «سي» ويقوي المناعةقشر التفاح يحوي مواد تخفض الإجهادمضادات أكسدة عالية الجودةبروتين يعزز بناء الأنسجة والعضلاتمغذيات تساعد على استقلاب الدهون