كشفت الجمعية الدولية لجراحة التجميل (ISAPS) أكثر عمليات التجميل شيوعاً في العالم، وجاءت عمليات شفط الدهون في المرتبة الأولى لأكثر أشكال الجراحة التجميلية انتشاراً، متجاوزة عمليات تكبير الثديين التي كانت الأكثر انتشاراً لسنوات.وشكلت عملية تحديد الوجه، التي تستخدم لإزالة الدهون الزائدة وتحديد خطوط الوجه 14.8%، من العمليات التجميلية التي أجريت في جميع أنحاء العالم، بينما انخفضت عمليات تكبير الثدي إلى نحو 13% خلال 2021.وتعد الاتجاهات الجديدة جزءاً من طفرة عالمية في الطب التجميلي، التي شهدت إجراء أكثر من 30 مليون عملية جراحية وغير جراحية في 2021، بزيادة قدرها 19,3% عن العام الذي سبق، بحسب المعطيات التي نقلتها شبكة «سي إن إن».وتشير البيانات، التي نُشرت كجزء من أحدث استطلاع سنوي لـISAPS، إلى أن صناعة الجراحة التجميلية لم تتعاف َفقط من عامين متتاليين من الانخفاض المرتبط بكورونا، بل نمت إلى ما هو أبعد من مستويات ما قبل الجائحة.في غضون ذلك، أشار جراح التجميل في بيان صحفي إلى نمو شفط الدهون كجزء من نمو أوسع في الاهتمام بنحت الجسم، حيث تم تسجيل أكثر من 1,9 مليون عملية شفط دهون في جميع أنحاء العالم في 2021، بزيادة نحو 25% عن العام الذي سبق.كما سجل في السنوات السابقة التقرير أن الولايات المتحدة لديها أكثر جراحي التجميل في العالم، حيث يصل عددهم إلى 7000 جراح، وأجروا نحو ربع العمليات التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العالم، مع احتلال البرازيل واليابان المركزين الثاني والثالث بنسبة 8,9 و5,7 % على التوالي.وفي الوقت ذاته، تم تحديد تركيا وكولومبيا والمكسيك وتايلند على أنها الوجهات الأكثر شعبية للمرضى الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاجات التجميلية.شفط الدهونتكبير الثديينتحديد الوجه