تبحث الشرطة الألمانية عن سبب اندلاع حريق أدى إلى مقتل 3 نزلاء في دار رعاية للأمراض النفسية للمسنين جنوب البلاد مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأسفر الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من الدار الكائنة في رويتلينغن، عن مقتل امرأة (53 عاماً)، ورجلين (73 و88 عاماً).

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنهم لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان، بحسب النتائج الأولية لعمال الإنقاذ.

كما أصيبت امرأة (57 عاماً) بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة الألمانية في تحديث مساء الأربعاء، إنها تحقق مع مواطن (57 عاماً) للاشتباه في إشعاله النار في المنشأة.