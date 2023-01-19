اعتقلت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية رجلاً (62 عاماً) بعد قيامه بسرقة اللحوم من متجر شهير، وكشفت مصادر في الشرطة أن هذا التوقيف رقم 70 بالتهمة نفسها المتمثلة بسرقة اللحوم من متاجر البيع.

وقالت إدارة الشرطة وفقاً لموقع «WTAM»، إنها تلقت بلاغاً عن رجل دفع عربة تسوق مليئة بقطع مختلفة من اللحوم المعبأة إضافة إلى حقيبة سفر من مخزن «وول مارت» دون دفع ثمنها، وشوهد في موقف للسيارات بالقرب من حاوية القمامة في محطة جنوب المدينة وهو يعبئ اللحم داخل الحقيبة. وما لم يستطع الرجل وضعه في الحقيبة كان يقوم بإلقائه في سلة المهملات، وفقاً للشرطة، ثم ترك المشتبه به عربة التسوق في ساحة انتظار السيارات، بعد أن أغلقت ميزة الأمان الخاصة بها العجلة الأمامية، ما منعه من الاستمرار في دفع العربة بعيداً عن ممتلكات «وول مارت».

وتقول الشرطة إنها أوقفت الرجل في محطة للحافلات، وعرّفته على أنه رجل يبلغ من العمر 62 عاماً من غارفيلد هايتس، لكن دون الكشف عن اسمه. وقالت الدائرة إن «المشتبه به قال إنه عادة يبيع اللحوم التي يسرقها للمطاعم التي تدفع له نصف القيمة الاسمية المبينة على بطاقات الأسعار»، وتم القبض على الرجل الستيني واحتجازه بتهمة السرقة، وكشفت الشرطة أن هذه هي المرة الـ70 التي يتم فيها اعتقاله بالتهمة نفسها.