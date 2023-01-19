أظهر تحليل جديد لبيانات دولية، أن عدوى كورونا في أي وقت أثناء الحمل تزيد خطر وفاة الأم بـ 8 أضعاف، وتضاعف الحاجة إلى العناية المركز 4 مرات، كما تهدد الأم والطفل حديث الولادة بأمراض خطيرة، ونُشرت نتائج الدراسة في «بريتيش مديكال جورنال»، واعتمدت على بيانات 12 دراسة سابقة شملت أكثر من 13 ألف حامل في غانا والصين وإيطاليا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسويد وإسبانيا والكونغو الديموقراطية وتركيا وأوغندا والولايات المتحدة.أكثر عرضة للالتهاب الرئوي بـ 23 مرةمشاكل صحية عامةاحتمال الولادة المبكرة جداً بـ 3 أضعافنقص وزن الطفل عند الولادة بنسبة 19 %احتمال الجلطة الدموية 5 أضعاف